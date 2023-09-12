Историческую усадьбу Терещенко окончательно вернули в собственность Киева

Историческую усадьбу Терещенко, расположенную на бульваре Тараса Шевченко, 34, окончательно вернули в собственность города.

Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Ксения Семенова.

Большая Палата Верховного суда отменила решение судов первой и апелляционной инстанций и постановила вернуть здание территориальной общине Киева. К тому же Киевсовет обязали устранить нарушения в отношении здания, обнаруженных при рассмотрении дела.

«Это окончательное решение Большой Палаты, которое положительно повлияет на правоприменение в целом, потому что его нужно будет учитывать при рассмотрении подобных дел», — отметила депутат.

Дом на Тараса Шевченко, 34/11 построили в течение 1874—1875 в стиле эклектики и неоготики. У усадьбы также расположен двухэтажный дворовый флигель. Около 40 лет здесь жила известная семья предпринимателей Терещенко.

В 2006 году здание приватизировала компания ОАО «Центрелеватормлинстрой». Все здание с тех пор принадлежало новому владельцу и предназначалось для реконструкции. Однако за 15 лет сооружение так и не отреставрировали, оно находится в заброшенном состоянии.

Ранее мы писали, что в 2020 году Департамент охраны культурного наследия КГГА согласовал проект реконструкции дома Терещенко под офисный центр, однако защитники здания выступили, ведь это вмешательство в памятник архитектуры.

В конце концов в 2021 году Киевская городская прокуратура подала в суд на Центрелеватормлинстрой, чтобы признать незаконным владение усадьбой и вернуть ее в коммунальную собственность города. 9 февраля Верховный Суд передал дело в рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда Украины.