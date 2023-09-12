Смотрите, какой парк создают у озера Иорданское на Оболони

В парке вокруг озер Иорданское и Кирилловское в Оболонском районе продолжаются ремонтные работы. В частности, речь идет о части парка от просп. Степана Бандеры до ул. Иорданской, 5а.

Об этом сообщила и. о. генерального директора КО "Киевзеленстрой" Виктория Середина, пишет "Вечерний Киев".

Первые 1000 кв. м верхней дорожки из ФЭМ были проложены в 2021 году. В этом году ее продолжили обустройство общей площадью 900 кв. м вместе с велосипедной дорожкой. Также скоро начнутся работы по прокладке нижней прогулочной дорожки.

Также в этом году в парке у озера Иорданское запланировано продолжить подготовительные работы для устройства внешнего освещения в соответствии с проектом, а также завершить работы по обустройству пандуса, который сделает парк более удобным для людей с инвалидностью, пожилых людей, родителей с малышами в колясках. В планах на 2023 год также есть обустройство детской площадки.

Озеленение территории началось еще в 2021 году. Тогда разбили два цветника, высадили почти 2000 многолетников, начали сеять газоны, высаживать можжевельник и сосны Веймутова. В прошлом году досадили яблони Зибольда, ели сербские Нана, ясени обыкновенные – всего более 30 деревьев. Кроме того, уже высажено около 1500 лиственных кустов. До конца 2023 года будет устроен газон на склонах.

Капремонт парка должен проходить в два этапа: сначала благоустройство территории у озера Иорданское, затем у озера Кирилловское. Согласно проекту кроме пешеходных дорожек предусмотрены система освещения, полива, устройства нескольких детских площадок и зоны занятий спортом, модульной общественной уборной, зоны солярия.

Вместе с тем, следует отметить, что Иорданское принадлежит к открытой злостной системе водоемов Опечений. Так что пляж для купания в парке вокруг озер Иорданское и Кирилловское проектом не запланирован.

Фото: Вечерний Киев