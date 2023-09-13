Во Львове открыли первую уличную площадку Strong Workout: фото

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Ирина Маймур
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Во Львове по улице Выговского, 73 обустроили первую уличную площадку Strong Workout.

Жители города могут заниматься там бесплатно, сообщают во Львовском горсовете.

Отмечается, что это фактически почти полноценный спортивный зал под открытым небом. Там разместили тренажеры для полноценной тренировок таких мышечных групп:

  • гиперэкстензия – мышцы разгибателя спины;
  • бруса/пресс – грудные мышцы, мышцы брюшного пресса и рук;
  • кольца – на этом тренажере можно делать упражнения для всего тела по принципу многофункциональных петель;
  • турник – мышцы спины и рук;
  • сс-приседания – мышцы ног;
  • шведская стенка – полифункциональный тренажер для большого количества упражнений для всего тела;
  • вращающийся рукоход и турник – мышцы рук и предплечья;
  • «римский стул» – мышцы пресса;
  • «нижние бруса» – мышцы верхнего плечевого пояса и рук;
  • доска Евминова – тренажер для реабилитационных упражнений на позвоночник;
  • жим лежа – грудные мышцы;
  • жим стоя – мышцы верхнего плечевого пояса и рук;
  • тяга – тренажер для базовой тренировки мышц спины и ног;
  • тумба – мышцы ног, плиометрические упражнения.

На площадке размещен инфостенд, где можно просканировать QR-код и посмотреть, как правильно выполнять те или иные упражнения. Следующую такую локацию планируют обустроить на улице Сыхивской.

Фото: Львовский городской совет

Опубликовано: 13 сентября 2023
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