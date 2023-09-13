На Пейзажке хотят срезать 80-летний каштан: как приобщиться к спасению дерева

12 сентября на Пейзажной аллее работники «Киевзеленстроя» хотели срезать 80-летний каштан по заказу Музея истории Украины.

Однако этому удалось помешать, пишет биология Настя Глущенко.

Она вместе с арбористом Владимиром Ветроградским и депутатами Ксенией Семеновой и Евгенией Кулебой уже несколько месяцев боролись за сохранение исторического дерева.

В конце концов, уговорить администрацию музея отсрочить спиление удалось актрисе Ольге Сумской, которая поддержала инициативу активистов. Если историческое дерево вылечат, оно останется на Пейзажке.

«Его можно вылечить! Это нормальная практика для европейских государств, у нас с этим не морочатся, а просто уничтожают!», — заявила Сумская.

По словам депутата Евгении Кулебы, деревья на Пейзажке раньше не были на балансе музея. Пока они уже там есть, однако Минкульт не выделяет деньги на уход. Несколько деревьев были признаны аварийными. Из-за случая, когда ветка травмировала иностранного туриста, руководство музея решило как можно быстрее срезать деревья.

Лечением дерева занимается арборист Владимир Ветроградский. Он отмечает, что каштан почти 80 лет, в условиях города он может прожить 200 лет, а в случае благоприятных условий для корневой системы — даже 350 лет.

Чтобы спасти больное дерево необходимо 50 700 гривен. Чтобы принять участие в сборе средств на лечение, переходите по ссылке.

Фото: Настя Глущенко, Ольга Сумская