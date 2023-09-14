На Оболонском проспекте уберут МАФы и запретят парковать автомобили возле ТРЦ DREAM

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Ирина Маймур
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В Киеве хотят убрать МАФы вдоль Оболонского проспекта и запретить парковать автомобили посетителям обоих ТРЦ DREAM, ведь они блокируют движение по проспекту.

Об этом сообщил глава Оболонского района Кирилл Фесик изданию «Твой город. Киев».

Райадминистрация поддерживает планы города демонтировать МАФы вдоль всего Оболонского проспекта, несмотря на сопротивление владельцев киосков, имеющих всю необходимую документацию.

«Люди, получающие из этого прибыль, имеют легальные документы. Если бы не получали прибыли, так бы за них не держались. МАФов может быть несколько, но не столь большое количество и не в таком виде, как сейчас. Хорошо, что они умирают, — сообщил Кирилл Фесик.

В то же время озвучить, когда будут демонтированы киоски, председатель РГА не может.

О запрете парковки автомобилей около двух частей ТРЦ DREAM райадминистрация уже договорилась с их совладельцем Гариком Корогодским.

«У нас был разговор об этом буквально две недели назад с совладельцем ТРЦ. У него свое видение, а главное желание запретить ставить автомобили возле «Дримтаунов». Они даже готовы понести небольшие потери по этому поводу, чтобы проводить экологический бизнес и не перекрывать проезды на проспекте. Поэтому этот вопрос сейчас решается, – сообщил Кирилл Фесик.

Фото: photobuildings/Андрей Харькова

Опубликовано: 14 сентября 2023
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