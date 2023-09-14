Суд обязал демонтировать «храм-МАФ» УПЦ МП на территории Музея истории Украины

Северный апелляционный хозяйственный суд обязал демонтировать «храм-МАФ» на территории Музея истории Украины.

Об этом сообщили в Минкульте.

Апелляционный суд рассмотрел жалобу Религиозной общины УПЦ МП Десятинный Храм на решение Хозяйственного суда города Киева от 15 февраля и подтвердил обязательство освободить участок от незаконно построенного храма-МАФа.

«Храм-киоск» построили без всяких разрешений. Он находится в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса Десятинная церковь.

Размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию. К тому же заведение, расположенное в сооружении, распространяет антиукраинские нарративы и работает на страну-агрессора.

Отметим, что 15 февраля 2023 года Хозяйственный суд Киева обязал освободить участок Национального музея истории Украины от храма-мафа УПЦ МП, незаконно появившегося 10 лет назад на месте Десятинной церкви. Это решение община УПЦ МП обжаловала в апелляции.

Фото: «Общественное»