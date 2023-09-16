В КГГА сообщили, сколько объектов культурного наследия насчитывается в городе

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Валерия Гуржий
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По последним подсчетам в Киеве насчитывается 3594 объектов культурного наследия.

Об этом сообщила директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева.

Из них 352 объектов культурного наследия национального значения, 2066 – местного значения, 1176 – только что обнаруженных объектов, объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Киев: Собор Святой Софии и близлежащие монастырские сооружения, Киево-Печерская лавра».

Также в течение 2022 года специалисты Департамента провели мероприятия по обезопасению памятников культурного наследия от разрушения в результате вражеских обстрелов, в частности Фонтана «Самсон», памятников князю Владимиру и Богдану Хмельницкому. А также работы по сохранению и защите музейных институций от разрушения в результате военной агрессии. Речь идет в частности о Музее истории Михайловского Златоверхого монастыря и Музее «Камяница киевского войта».

Фото: «Киев Фото»

Опубликовано: 16 сентября 2023
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