В КП "Киевпасстранс" рассказали, как и когда планируют выпустить на маршрут двухэтажные автобусы

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Валерия Гуржий
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4 двухэтажных автобуса, полученных от оператора системы общественного транспорта Berliner Verkehrsbetriebe как гуманитарную помощь, КП "Киевпасстранс" планирует использовать для экскурсий и познавательных туров по городу после окончания войны.

Об этом пишет "Вечерний Киев".

Автобусы планируют выпустить на дороги в послевоенное время, ведь их использование несет дополнительные риски для пассажиров.

«Первоочередным назначением эксплуатации указанных автобусов есть туристические маршруты города Киева. Но, учитывая специфические габаритные характеристики автобусов, использование их в условиях военного состояния, во время воздушных тревог и массированных ракетных атак россии, несет в себе дополнительные риски для пассажиров и подвижного состава. В настоящее время прорабатываются вопросы эксплуатации данных двухэтажных автобусов в послевоенное время…», — сообщили на предприятии.

Автобусы планируют использовать для организации экскурсионных познавательных туров для школьников. Также их могут поставить на рейсы по туристическим местам Киева на небольшие расстояния, которые будет организовывать Управление туризма и продвижения КГГА.

В это же время в сообществе "Пассажиры Киева" отметили, что информация о том, что автобусы не подходят городу по габаритам, легко опровергается видео с двухэтажным автобусом в центре, которых в город ежедневно заезжает множество.

"Эти автобусы Киеву из Берлина передавали во время войны явно не для туристических маршрутов и тем более не использование их после войны. Они должны возить людей в городе, который уже имеет показатели заселенности как до вторжения. Но автобусы стоят под забором почти год. Жаль , что мэр Берлина не спросил об их неиспользовании у Кличко", - написали в сообществе.

Ранее мы писали, что осенью прошлого года Берлин подарил Киеву четыре двухэтажных автобуса, которые уже замечали в столице Украины. Тогда в «Киевпасстрансе» заявляли, что ищут лучшие маршруты для их запуска.

Фото: Christophe Gateau/dpa / bvg.de

Опубликовано: 16 сентября 2023
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