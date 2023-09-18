В Одессе электротранспорт будет работать во время комендантского часа: на каких маршрутах

В Одессе с 18 сентября электротранспорт будет частично работать во время комендантского часа.
Соответствующий приказ был подписан военным командованием и руководством ОВА, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Отмечается, что люди, приезжающие на международные автобусные рейсы, были вынуждены до завершения комендантского часа находиться в автобусе или на территории вокзала. Поэтому городским властям поручили продолжить работу:
Теперь каждую ночь в 23:00, 00:30, 02:00 и 03:30 электротранспорт будет начинать движение по своим маршрутам.
Нацполиция будет обеспечивать охрану правопорядка и будет патрулировать в каждом подвижном составе.
Напомним, что комендантский час в Одесской области действует с 00:00 до 05:00.
Фото: odessa-life.od.uа