В Одессе электротранспорт будет работать во время комендантского часа: на каких маршрутах

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Ирина Маймур
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В Одессе с 18 сентября электротранспорт будет частично работать во время комендантского часа.

Соответствующий приказ был подписан военным командованием и руководством ОВА, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Отмечается, что люди, приезжающие на международные автобусные рейсы, были вынуждены до завершения комендантского часа находиться в автобусе или на территории вокзала. Поэтому городским властям поручили продолжить работу:

  • трамвайного маршрута № 7 сообщением 11 станция Люстдорфской дороги – улица Паустовского;
  • троллейбусного маршрута № 8 сообщением Суперфосфатный завод — Железнодорожный вокзал в ночное время суток.

Теперь каждую ночь в 23:00, 00:30, 02:00 и 03:30 электротранспорт будет начинать движение по своим маршрутам.

Нацполиция будет обеспечивать охрану правопорядка и будет патрулировать в каждом подвижном составе.

Напомним, что комендантский час в Одесской области действует с 00:00 до 05:00.

Фото: odessa-life.od.uа

Опубликовано: 18 сентября 2023
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