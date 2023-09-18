В центре Львова нашли кыивку, в котором во время Второй мировой могли скрываться евреи

В доме на площади Рынок, 42 нашли крыивку, в которой во время Второй мировой войны от нацистов могли скрываться евреи.

Крыивку обнаружили работники ЛКП «Львовское радио» при обустройстве укрытия для жителей, сообщает Zaxid net .

В доме на площади Рынок, 42, под руководством Львовского радио, действует художественное пространство «Дом 42». Каменица называется «Седмирацкая» и является частью прирыночного квартала. Центр городской истории отмечает, что дом фигурирует в реестрах львовской недвижимости с ХVІІ ст.

На одном из готических порталов пивницы сохранилась надпись на польском языке «Praca i modlitwa wiernosci hasłо» [Труд и молитва лозунг верности], инициалы JD и дата – «1943 rok». Кроме этого, на стене выцарапаны имена и фамилии.

Директор ЛКП «Львовское радио» Андрей Линик рассказал, что сейчас надписи исследуют, а в будущем их планируют законсервировать.

«В соседнем к этому порталу помещении есть выцарапанные на штукатурке имена и фамилии. Одно из них – Юзеф Мельник, но есть еще несколько. Можно увидеть их. Есть все шансы считать, что в этом помещении 80 лет назад могли скрываться евреи во время нацистской оккупации Львова. Это очень символично, потому что сейчас там обустраивается самое простое укрытие во время российско-украинской войны», – говорит Андрей Линик.

Искусствовед Влодко Костырко рассказал, что несколько лет назад на Армянской исследователь Олег Рыбчинский нашел крыивку, в которой прятались евреи. Также там в дверной коробке были следы от мезузы – свитка пергамента с фрагментом молитвы.

«Если бы в этом доме был след от мезузы, то можно было бы говорить однозначно о тайнике евреев. Сейчас мы можем только предполагать это. Ранее Олег Рыбчинский нашел тайник в пивнице на улице Армянской. Это место исследовали, сделали 3D модель. И там мы обнаружили следы от мезузы в дверной коробке. Тогда понятно, что жители просто спустились и прятались. В то же время в каменице на площади Рынок, 42 жителей не было давно, советские институты не исследовали эти дверные коробки», – отметил Влодко Костырко.

“Я думаю, что скорее всего это был тайник. Надпись не случайна, потому что 1943 год – это Львов под оккупацией нацистов. И в пивнице точно бурлили какие-то события. Следует вспомнить, что евреи скрывались в пивницах и Львовской канализации, и в каналах реки Полтвы», – рассказывает Олег Рыбчинский, доцент Львовской политехники и исследователь Львова.

Он объясняет, что надпись "Praca i modlitwa wiernosci hasłо" на готическом портале является лозунгом бенедиктинцев. Однако подобное высказывание есть у евреев. Кроме этого, под надписью есть инициалы JD и дата – «1943 год».

ЛКП «Львовское радио» консультируется с Наталией Ромик, одним из самых больших специалистов еврейского наследия. Ученая исследует подпольную инфраструктуру спасения евреев.

«Хотим, чтобы Наталья Ромик поискала воспоминания в архиве. Возможно, люди, которые там скрывались, вспоминали это место. Это один из исследовательских способов верифицировать, действительно ли это был тайник от нацистов. Имеется еще одно очень забавное помещение, между подвалом и первым этажом. Есть гипотеза, что это тоже место, где скрывались евреи», – говорит Андрей Линик.