В Ирпене детскую поликлинику оборудовали солнечной электростанцией

На крыше детской поликлиники в Ирпене была установлена солнечная электростанция.

Об этом сообщил первый заместитель мэра Ирпеня Андрей Кравчук.

В общей сложности установили 60 солнечных панелей мощностью 24 кВт.Такая электростанция позволит медучреждению экономить до 250 тыс. гривен в год на электроэнергию. К тому же благодаря станции медучреждение сможет бесперебойно работать во время аварийных отключений света.

Солнечные панели дополнили настройками для хранения энергии. Они обеспечат энергопитание поликлиники не менее 8 часов в случае отсутствия электричества.

Фото: Андрей Кравчук