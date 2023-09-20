В Ирпене детскую поликлинику оборудовали солнечной электростанцией

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Ирина Маймур
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На крыше детской поликлиники в Ирпене была установлена солнечная электростанция.

Об этом сообщил первый заместитель мэра Ирпеня Андрей Кравчук.

В общей сложности установили 60 солнечных панелей мощностью 24 кВт.Такая электростанция позволит медучреждению экономить до 250 тыс. гривен в год на электроэнергию. К тому же благодаря станции медучреждение сможет бесперебойно работать во время аварийных отключений света.

Солнечные панели дополнили настройками для хранения энергии. Они обеспечат энергопитание поликлиники не менее 8 часов в случае отсутствия электричества.

Фото: Андрей Кравчук

Опубликовано: 20 сентября 2023
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