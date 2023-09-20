В Украине создали интерактивную карту инклюзивности «Город без границ»

«ЛУН Місто» разработало интерактивную карту инклюзивности «Город без границ».

На ней обозначены кафе, супермаркеты, учебные заведения, парки, улицы, перекрестки, общественный транспорт, жилые дома — места, где уже создана определенная инклюзивная инфраструктура. Например, есть вход в уровень с тротуаром, пандус, пониженный бордюр, туалет для людей с инвалидностью, светофор со звуковым сигналом.

В перспективе карта станет площадкой, где в одном месте будет полная информация об инклюзивных пространствах в стране.

На карту нанесли более 800 локаций. Она продолжает наполняться.

Информацию для проекта предоставили подразделения КГГА, в частности, Департамент защиты окружающей среды, Киевпасстранс, Киевский метрополитен, районные администрации, а также бизнесы (Сильпо, Fozzy, Фокстрот, Тетя Клара, Uklon и другие).

Чтобы добавить заведение или инфраструктуру города на карту инклюзивности, несетевым бизнесам нужно заполнить форму, а сетевым бизнесам и представителям горсоветов написать на почту [email protected] .

Фото: «ЛУН Місто»