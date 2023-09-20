В Украине создали интерактивную карту инклюзивности «Город без границ»

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Ирина Маймур
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«ЛУН Місто» разработало интерактивную карту инклюзивности «Город без границ».

На ней обозначены кафе, супермаркеты, учебные заведения, парки, улицы, перекрестки, общественный транспорт, жилые дома — места, где уже создана определенная инклюзивная инфраструктура. Например, есть вход в уровень с тротуаром, пандус, пониженный бордюр, туалет для людей с инвалидностью, светофор со звуковым сигналом.

В перспективе карта станет площадкой, где в одном месте будет полная информация об инклюзивных пространствах в стране.

На карту нанесли более 800 локаций. Она продолжает наполняться.

Информацию для проекта предоставили подразделения КГГА, в частности, Департамент защиты окружающей среды, Киевпасстранс, Киевский метрополитен, районные администрации, а также бизнесы (Сильпо, Fozzy, Фокстрот, Тетя Клара, Uklon и другие).

Чтобы добавить заведение или инфраструктуру города на карту инклюзивности, несетевым бизнесам нужно заполнить форму, а сетевым бизнесам и представителям горсоветов написать на почту [email protected] .

Фото: «ЛУН Місто»

Опубликовано: 20 сентября 2023
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