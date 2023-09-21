Россияне ночью выпустили по Киеву более 20 ракет: есть разрушения и пострадавшие

Оккупанты в очередной раз атаковали Киев - на этот раз выпустили более 20 ракет. Все они были сбиты системой ПВО, но в городе есть разрушения и пострадавшие из-за падения обломков.
Об этом сообщили в КМВА.
Обломки упали в разных районах города – Голосеевском, Деснянском, Дарницком и Шевченковском.
"Очередная ракетная атака врага по Киеву. Предварительно из примерно 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 враждебных целей", - сообщили в КМВА.
повреждена газовая труба без возгорания;
в жилом доме взрывной волной выбиты двери, повреждены окна;
Фото: КГГА, ГСЧС, УНИАН