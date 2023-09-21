Россияне ночью выпустили по Киеву более 20 ракет: есть разрушения и пострадавшие

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Валерия Гуржий
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Оккупанты в очередной раз атаковали Киев - на этот раз выпустили более 20 ракет. Все они были сбиты системой ПВО, но в городе есть разрушения и пострадавшие из-за падения обломков.

Об этом сообщили в КМВА.

Обломки упали в разных районах города – Голосеевском, Деснянском, Дарницком и Шевченковском.

"Очередная ракетная атака врага по Киеву. Предварительно из примерно 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 враждебных целей", - сообщили в КМВА.

В Дарницком районе зафиксировано:

  • падение осколков на нежилое здание без возгорания;
  • станцию технического обслуживания, возник пожар на площади 400 м2, загорелись припаркованные автомобили;
  • повреждение окон двухэтажного общежития;
  • пострадали 7 человек, из них 1 ребенок (девочка 9 лет). Практически у всех ранения – это резаные раны. Трое человек были госпитализированы. Остальные получили медицинскую помощь на месте. Предварительно угрозы для жизни у пострадавших нет.

В Шевченковском районе:

  • повреждена газовая труба без возгорания;

  • в жилом доме взрывной волной выбиты двери, повреждены окна;

  • повреждение окон в нежилом многоэтажном здании. Информация по пострадавшим отсутствует.

Фото: КГГА, ГСЧС, УНИАН

Опубликовано: 21 сентября 2023
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