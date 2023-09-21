В Киеве готовятся развернуть Пункты несокрушимости — КГГА

В Киеве готовят к развертыванию Пункты несокрушимости. С прошлого года в столице продолжают функционировать 20 пунктов, еще 462 в режиме готовности.

Об этом сообщили в КМВА в ответ на запрос Суспильного.

В настоящее время Киев принимает все необходимые меры для развертывания и обеспечения функционирования Пунктов несокрушимости. В то время как именно в столице возобновят работу все Пункты, в ведомстве не озвучили.

Отмечается, что информацию о местоположениях и графиках работы Пунктов опубликуют в скором времени. Кроме того, планируют обновить карты пунктов обогрева.

Напомним, что всего в 2022 году в Киеве функционировало 1011 пунктов. 767 из них подготовили городские власти, еще 244 — ГСЧС и частные структуры.

Фото: КМВА