В Киеве запустили чат-бот для заказа поездок в социальном такси

В Киеве уже около 3 лет работает социальное такси для людей с инвалидностью. Теперь для удобства оформления поездок запустили чат-бот в Telegram.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

В настоящее время чат-бот работает в тестовом режиме. В нем можно оперативно создать/отменить поездку, оставить отзыв и получить ответы на самые распространенные вопросы.

Отмечается, что ежемесячно количество лиц, перевозимых поставщиком услуг, увеличивается. В частности, количество нуждающихся в перевозке увеличилось с 200 до 300 человек. Выпущено на маршруты 12 специализированных автомобилей.

Чтобы воспользоваться услугой инклюзивного такси и получить дополнительную информацию, обращайтесь к поставщику услуг по номеру 067-181-86-51 или в чат-бот .

Фото: Марина Хонда