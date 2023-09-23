В КГГА рассказали, сколько частных автомобилей ежедневно передвигаются по Киеву

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Валерия Гуржий
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Более миллиона частных машин ежедневно передвигаются по Киеву.

Об этом сообщил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный в эфире "Киев 24".

По последним данным, в будние дни в столице передвигаются около 1 миллиона 100 тысяч автомобилей. На выходных количество уменьшается до 800 тысяч.

"Хочу отметить, что с 2015 года фактически за последние 8 лет количество автомобилей, зарегистрированных в столице, удвоилось", - сообщил Возный.

Он также порекомендовал отказаться от ежедневного использования собственного автомобиля, потому что это оказывает большое влияние на качество воздуха в столице.

Фото: Unsplash\Kathy

Опубликовано: 23 сентября 2023
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