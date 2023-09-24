На месте МАФов на Куреневке создают самый длинный сквер: что там будет

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Анна Григораш
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В сквере вдоль Вышгородской улицы создают «Маршрут здоровья». Здесь прокладывают оросительную систему и создают прогулочную дорожку.

Ранее на перекрестке улиц Ивашкевича и Вышгородской стояли МАФы. На их месте уже высадили деревья, кустарники и другие декоративные растения.

Тендер на обустройство уже провели и подрядная организация приступила к работе. Это будет самый длинный сквер в городе, пишет Вечерний Киев.

Для локации создали концепцию зеленого пространства. Маршрут проходит вдоль Вышгородской улицы, от общеобразовательной школы №8 до специализированной школы №16, а это практически 5 кварталов вдоль улицы.

Также здесь обещают обустроить пандусы и спуски для маломобильных лиц вглубь жилых массивов. Кроме того, установят уличные скамейки и освещение.

Опубликовано: 24 сентября 2023
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