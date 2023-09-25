В Ровенской области восстановили 100-летнее пожарное депо: фото

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Ирина Маймур
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В селе Дибровка Великоомелянской общины восстановили историческое здание пожарного депо, возведенное чешскими переселенцами в 1923 году.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Ровенской области.

Пожарное депо входило в объединение Общества добровольной пожарной охраны (STRAŻ OGNIOWA OCHOTNICZA WE WSI DĄBROWCE). В те времена в селе действовала добровольная пожарная команда: 22 пожарных по сигналу тревоги в течение 10 минут приезжали тушить пожар в соседних селах в радиусе 5 км.

В 1939 году из-за прихода к власти «советов» добровольная пожарная команда прекратила свое функционирование.

Здание пожарного депо возобновлялось с начала 2020 года. Восстановление проводились совместными усилиями спасателей ГСЧС Ровенщины и небезразличных жителей Великоомелянского сельского совета.

За это время провели внешние и внутренние строительные работы, провели капитальный ремонт, вернули историческую подлинность здания и обустроили его пожарным инвентарем начала 20-х годов ХХ века.

Восстановленное здание пожарного депо является историческим и культурным памятником.

Фото: Главное управление ГСЧС в Ровенской области

Опубликовано: 25 сентября 2023
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