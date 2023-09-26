Во Львове обустраивают более 300 антипарковочных столбиков

Во Львове начали установку почти 350 ограничительных столбиков на ул. П. Орлика.

Их обустраивают у рынка и торговых заведений, чтобы водители не парковались на тротуарах, сообщили в «Львовавтодоре».

Соответствующее решение было принято после открытия реконструированной ул. П. Орлика из-за того, что водители активно парковались на новых тротуарах с тактильной плиткой. Чтобы сделать невозможным заезд автомобилей на тротуары, решили установить антипарковые столбцы, и на этой неделе уже приступили к работе.

Во Львовавтодоре» заявляют, что в рамках реконструкции ул. Орлика обустроили почти сотню паркомест. В ведомстве призывают водителей использовать именно их, а не тротуары.

Фото: «Львовавтодор»