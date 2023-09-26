Во Львове отреставрировали исторические двери возле фабрики Левинского: фото

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Ирина Маймур
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Во Львове восстановили исторические двери в доме по улице С. Ефремова, 38.

Об этом сообщает ЛКП «Бюро спадщини», которое и координировало реставрационные работы.

По словам мастера-реставратора Василия Гришканича, дверная коробка деформировалась, низ прогнил, а именно деревянное полотно было повреждено во многих местах. Также не хватало многих элементов отделки, а остекление требовало замены.

Специалисты восстановили утраченные элементы, отреставрировали кованую решетку с каштановыми листьями, установили новое остекление и ручки. Деревянные ворота покрыли акриловой лазурью и бейцем.

Жителям так понравился результат реставрации, что они решили уже приватно отреставрировать внутренние двери-ковбойки.

Общая стоимость реставрационных работ составила 68 000 гривен. Из этой суммы город оплатил 47 600 гривен. Другую часть средств предоставили жители, ранее подавшие заявку на участие в городской программе софинансирования.

Фото: ЛКП «Бюро спадщини»

Опубликовано: 26 сентября 2023
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