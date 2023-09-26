На Трухановом острове обнаружили незаконную баню и генделики, где живут бездомные

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Валерия Гуржий
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Двухэтажную баню и каркасы двух генделиков, где живут бездомные обнаружили на Трухановом острове.

Об этом сообщили в КЭКЦ.

Отмечается, что баня сооружена незаконно. По ее поводу представители киевского эколого-культурного центра обращались в правоохранительные органы и КГГА, но получили отписки.

Также они считают, что каркасы генделиков также сооружены незаконно, к тому же там обитают бездомные.

"И таких незаконных построек десятки, если не сотни. Они занимают на острове площадь около 100 га (из 450 га всего острова). Так медленно, шаг за шагом, из года в год уничтожается эта уникальная киевская зеленая зона. Чтобы ее спасти, здесь нужно срочно создать заказник. Тогда с незаконными застройщиками будет гораздо легче бороться. Потому что уже будет криминал", - сообщили в КЕКЦ.

В организации добавили, что совместно с Департаментом защиты окружающей среды КГГА сейчас заканчивают подготовку документов для создания заказника на Трухановом острове.

Фото: КЭКЦ

Опубликовано: 26 сентября 2023
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