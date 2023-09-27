На Печерске может появиться сквер «Да Винчи», посвященный Дмитрию Коцюбайло

В Печерском районе столицы может появиться сквер «Да Винчи», посвященный Герою Украины Дмитрию Коцюбайло.

Об этом сообщил директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк.

Речь идет о зеленой зоне между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Ипподромным переулком.

Комиссия по наименованиям единогласно поддержала такую инициативу. Теперь на очереди общественное обсуждение и голосование киевлян.

Также киевляне должны выбрать, получит ли сквер между улицами Бастионной и Михаилом Бойчуком имя украинского композитора Николая Мозгового.

«А еще Александровская клиническая больница города Киева сменит название на Свято-Михайловске. Такой вариант поддержали горожане. Эту и другие рекомендации комиссии передадут Киевсовету. Окончательное решение уже будут принимать депутаты», – сообщил Лелюк.

Фото: Facebook Дмитрия Коцюбайло