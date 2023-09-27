На Печерске может появиться сквер «Да Винчи», посвященный Дмитрию Коцюбайло

481
Ирина Маймур
share share

В Печерском районе столицы может появиться сквер «Да Винчи», посвященный Герою Украины Дмитрию Коцюбайло.

Об этом сообщил директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк.

Речь идет о зеленой зоне между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Ипподромным переулком.

Комиссия по наименованиям единогласно поддержала такую инициативу. Теперь на очереди общественное обсуждение и голосование киевлян.

Также киевляне должны выбрать, получит ли сквер между улицами Бастионной и Михаилом Бойчуком имя украинского композитора Николая Мозгового.

«А еще Александровская клиническая больница города Киева сменит название на Свято-Михайловске. Такой вариант поддержали горожане. Эту и другие рекомендации комиссии передадут Киевсовету. Окончательное решение уже будут принимать депутаты», – сообщил Лелюк.

Фото: Facebook Дмитрия Коцюбайло

Опубликовано: 27 сентября 2023
share share
Возле проспекта Лобановского обустроили новый наземный переход Возле проспекта Лобановского обустроили новый наземный переход Как сегодня выглядит восстановленная улица Вокзальная в Буче: фото Как сегодня выглядит восстановленная улица Вокзальная в Буче: фото YOD Group спроектировали первый кластерный город, который построят под Киевом YOD Group спроектировали первый кластерный город, который построят под Киевом 7 украинских брендов, которые шьют осенние пальто 7 украинских брендов, которые шьют осенние пальто На Трухановом острове обнаружили незаконную баню и генделики, где живут бездомные На Трухановом острове обнаружили незаконную баню и генделики, где живут бездомные Во Львове откроют урбан-парк с кинотеатром и площадками для уличного футбола и стритбола Во Львове откроют урбан-парк с кинотеатром и площадками для уличного футбола и стритбола Минкульт признал целостным памятник архитектуры на Рейтарской, который начали демонтировать Минкульт признал целостным памятник архитектуры на Рейтарской, который начали демонтировать «Укрзалізниця» запустила первый в мире автономный поезд-кухню «Укрзалізниця» запустила первый в мире автономный поезд-кухню
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.