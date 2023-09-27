Возле проспекта Лобановского обустроили новый наземный переход

На Соломенке возле проспекта Лобановского, 4А обустроили новый наземный пешеходный переход. На его установку ушло 10 дней.

Об этом сообщил Павел Постоенко в фейсбук-сообществе «Белый велосипед».

Отмечается, что этот участок дороги достаточно широк из-за заезда к межквартальному проезду и территории огражденного паркинга. Автомобили не всегда пропускали пешеходов, которых не было видно за сплошным забором.

«Также лоси любили бросить свои корыта поперек прохода пешеходов», — отмечает Постоенко.

Активист обратился в Центр организации дорожного движения, чтобы разработали схему организации дорожного движения для обустройства пешеходного перехода.

Постоенко отмечает, что схему перехода предположительно разработали раньше, однако не реализовали в жизнь. На данный момент осталось только нанести разметку.

Фото: Павел Постоенко