На Соломенке не будут зарисовывать мурал канадского художника рекламой водки

В Соломенском районе на улице Липковского, 8 не будут зарисовывать существующий мурал канадского художника муралом со скрытой рекламой водки. Жители дома выступили против.

Об этом изданию The Village Ukraine сообщил глава БФ «Для моей Украины» Сергей Москалюк.

«Как только вышел один человек, который был против, мы остановили работы. Я приехал и остановил проект. Сегодня конструкции уже разбирают», – отметил Москалюк.

Жители дома сообщили, что их дом не утеплен, а подъезды не отремонтированы. Поэтому история с созданием мурала сейчас не ко времени. Москалюк хотел помочь с представлением проекта на программу по энергоэффективности и внести первый взнос (50 000 гривен). Также он предлагал убрать слоган «Украинский характер» и задний фон, но оставить военных. Однако жители отказались от всех его предложений.

Фото: Евгения Кулеба