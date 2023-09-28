Возле Театральной отреставрировали старинный фонарь-указатель: фото

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Ирина Маймур
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На улице Чикаленко (бывшей Пушкинской) отреставрировали аутентичный фонарь-указатель, которых больше не осталось в городе. Его восстановил коллекционер и активист Павел Третьяков.

Об этом сообщил краевед Антон Короб.

Фонарь расположен в арке доходного дома Баксанта, построенного в 1909–1912 годах. Здание в стиле орнаментальный модерн спроектировал архитектор Иосиф Зекцер.

Исследуя дом, Третьяков обратил внимание на коробку, висевшую на модерновых тягах-полосах и сетке рабицы. Она выполняла в подворотне функцию створки – закрывала пространство проездного тоннеля «арки» над воротами. Как оказалось, этот элемент аутентичен, так же, как и ворота и другие артефакты дома.

Проведя исследования, специалисты установили, что нашли единственный среди всех сохранившихся тогдашних домов Киева внутриарковый надвратный фонарь-указатель дома. Внутри коробки фонаря реставратор обнаружил остатки оригинальной надписи на матовом стекле с тогдашним названием улицы и номером дома.

Фото: Антон Короб

Опубликовано: 28 сентября 2023
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