Суд обязал владельца дома-памятника на Андреевском спуске заключить охранный договор

Суд обязал владельца дома-памятника на Андреевском спуске, 18 заключить охранный договор.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.



Установлено, что здание находится в собственности коммерческой структуры и является памяткой архитектуры и градостроительства местного значения.

Однако владелец здания с 2011 года уклоняется от заключения охранного договора на памятник, что ставит под угрозу сохранение подлинности здания.



Доходный дом 1891 возведен по проекту известного Киевского архитектора Андрея - Фердинанда Краусса, расположен на красной линии застройки одной из древнейших улиц города, на территории памятника градостроительства национального значения «Замковая гора – Андреевский спуск» IX-XIII вв. и государственный историко-архитектурный заповедник «Древний Киев». Архитектура здания решена в неоренессансных формах. В помещении на потолках сохранился первоначальный лепной декор.

Фото: Киевская городская прокуратура