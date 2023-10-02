Киевский ресторан Boho оштрафовали за работу во время комендантского часа

Полиция оштрафовала ресторан Boho на Печерске за работу во время комендантского часа.

Отмечается, что, несмотря на ограничения, установленные на период военного положения, заведение работало после 23:00 и продавало посетителям алкоголь в запрещенное время.

На администратора ресторана составили протокол об административном правонарушении по ст. 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит штраф от 6800 до 13 600 гривен.

Ранее о работе Boho, несмотря на установленный комендантский час, сообщил журналист-расследователь «Украинской правды» Михаил Ткач. Он установил, что заведение принимает посетителей и включает музыку в ночное время.

Напомним, что согласно решению Совета обороны города Киева заведениям общепита разрешено работать до 23:00. В то же время комендантский час действует в столице с 00:00 до 05:00.

Фото: полиция Киева