Киевский ресторан Boho оштрафовали за работу во время комендантского часа

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Ирина Маймур
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Полиция оштрафовала ресторан Boho на Печерске за работу во время комендантского часа.

Отмечается, что, несмотря на ограничения, установленные на период военного положения, заведение работало после 23:00 и продавало посетителям алкоголь в запрещенное время.

На администратора ресторана составили протокол об административном правонарушении по ст. 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит штраф от 6800 до 13 600 гривен.

Ранее о работе Boho, несмотря на установленный комендантский час, сообщил журналист-расследователь «Украинской правды» Михаил Ткач. Он установил, что заведение принимает посетителей и включает музыку в ночное время.

Напомним, что согласно решению Совета обороны города Киева заведениям общепита разрешено работать до 23:00. В то же время комендантский час действует в столице с 00:00 до 05:00.

Фото: полиция Киева

Опубликовано: 02 октября 2023
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