Во Львове высадят деревья на наиболее проблемных участках города

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Ирина Маймур
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Каждый район Львова получит по 90 тысяч гривен на закупку 15–20 саженцев деревьев. Их высадят на самых проблемных участках.

Об этом сообщают во Львовском городском совете.

Галицкий район не включили в список районов, ведь у него уже есть отдельно заложенные средства на озеленение.

Это сравнительно небольшая сумма денег, отмечают в горсовете. В 2021 году на каждый район Львова выделяли по 1 миллиону гривен на закупку посадочного материала. В этом году саженцы высадят только на критически необходимые локации.

Кроме определенных городом, во Львове есть немало мест, где можно посадить деревья. Для этого объявили акцию для жителей «Хочу посадить дерево». Жители, желающие посадить саженец, могут выбрать локацию и вид дерева из сформированного перечня, заполнить заявку, а после оплаты присоединиться к высадке. Прием заявок на высадку саженцев продлится до 12 октября 2023 года. Деревья высадят уже в этом году.

Фото: ЛМР/Роман Балук

Опубликовано: 02 октября 2023
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