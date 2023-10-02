Во Львове уничтожили уникальную мозаику в здании издательства «Свободная Украина»

Во Львове по ул. Владимира Великого, 2 уничтожили уникальную мозаику авторства художника Богдана Сойки. Об этом сообщила жительница Львова Elmira Ettinger в соцсетях.

Новые владельцы помещения Торгпрессы разрушили мозаичное панно «Информационное пространство», которое художник выполнил в 1981 году.

Мозаика размещалась в помещении бывшего магазина «Союзпечать», расположенного на первом этаже 12-этажного здания издательства «Свободная Украина». На ней изображены пять женщин, символизирующих пять материков и обмен информацией в мире.

В 2019 году Львовский городской совет внес это панно в реестр памятников , подлежащих защите.

Теперь на месте мозаики остались только ее очертания.

Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко уже прокомментировал инцидент и сообщил , что мозаика должна быть восстановлена, а виновные – наказаны.

Ранее мы писали, что возле Киевской оперы планируют восстановить осыпающуюся ценную мозаику «Украинская песня». Восстановлением займется благотворительный фонд «Имеет значение». Представители фонда уже познакомились с главным юристом предприятия, владеющего зданием и подготовили обращение к высшему руководству, чтобы им дали бесперебойный доступ для осмотра мозаики.

В случае отказа представители фонда будут обращаться к депутатам местного совета и Верховной Рады.

Фото: Elmira Ettinger, zaxid.net