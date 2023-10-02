На ВДНГ заработал «Сицилийский дворик» Pizza Kyiv

Заведение «Сицилийский дворик» Pizza Kyiv начало свою работу на ВДНГ. Об этом сообщает The Village.

Основатели рассказывают, что для воплощения своей идеи ездили на Сицилию к шефу, чтобы научиться готовить пиццу с кривыми пригоревшими бортиками и начинки из итальянских продуктов, которые едят в Катании и Палермо.

Это уже второе заведение сети. Первое открылось этим летом во Львове. Оно расположено у оранжереи и яблоневого сада с фонтаном, пианино и посадкой на 200 гостей.

Цены: пицца с сыром бри и маринованной сливой – 239 грн, паста карбонара – 249 грн, хумус с овощами и базиликом – 160 грн, гаспачо – 159 грн, стейк филе миньон с молодым картофелем и грибным кремом – 350 грн, салат со страчателлой и томатами – 245 грн, басский чизкейк – 170 грн, лимонад сицилийский – 90 грн.

Адрес: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1

Режим работы: 12:00 – 22:00