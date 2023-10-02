На ВДНГ заработал «Сицилийский дворик» Pizza Kyiv

46
Наталия Габрух
share share

Заведение «Сицилийский дворик» Pizza Kyiv начало свою работу на ВДНГ. Об этом сообщает The Village.

Основатели рассказывают, что для воплощения своей идеи ездили на Сицилию к шефу, чтобы научиться готовить пиццу с кривыми пригоревшими бортиками и начинки из итальянских продуктов, которые едят в Катании и Палермо.

Это уже второе заведение сети. Первое открылось этим летом во Львове. Оно расположено у оранжереи и яблоневого сада с фонтаном, пианино и посадкой на 200 гостей.

Цены: пицца с сыром бри и маринованной сливой – 239 грн, паста карбонара – 249 грн, хумус с овощами и базиликом – 160 грн, гаспачо – 159 грн, стейк филе миньон с молодым картофелем и грибным кремом – 350 грн, салат со страчателлой и томатами – 245 грн, басский чизкейк – 170 грн, лимонад сицилийский – 90 грн.
Адрес: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1
Режим работы: 12:00 – 22:00

Опубликовано: 02 октября 2023
share share
Как организация из Мариуполя, восстанавливает в Киеве исторические вывески 60-70-х годов Как организация из Мариуполя, восстанавливает в Киеве исторические вывески 60-70-х годов В Украине создали бесплатный генератор сказок на основе искусственного интеллекта В Украине создали бесплатный генератор сказок на основе искусственного интеллекта Слоппи Джо: рецепт вкуснейшего антибургера Слоппи Джо: рецепт вкуснейшего антибургера В Дарницком районе открыли мурал в паять погибших защитниках и защитницах Украины В Дарницком районе открыли мурал в паять погибших защитниках и защитницах Украины На озеленение территории возле «Демеевской» потратят более 777 тысяч гривен На озеленение территории возле «Демеевской» потратят более 777 тысяч гривен Обвал Дегтяровского моста в Киеве: правоохранители начали уголовное производство Обвал Дегтяровского моста в Киеве: правоохранители начали уголовное производство Возле концертного зала ATLAS на Сечевых Стрельцов высадили виноград Вичи Возле концертного зала ATLAS на Сечевых Стрельцов высадили виноград Вичи Завтраки all day и самая большая коллекция чизкейков: на Рыбальском острове открыли кондитерскую Сheesecake Family Завтраки all day и самая большая коллекция чизкейков: на Рыбальском острове открыли кондитерскую Сheesecake Family
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.