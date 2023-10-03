В Киеве работает прием каштанов: где и сколько стоит

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Валерия Гуржий
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В Киеве пункты приема вторсырья начали принимать каштаны.

Затем их продают фармацевтическим компаниям, а те используют их в качестве сырья при изготовлении различных препаратов. Килограмм каштанов в Киеве можно продать за 4 гривны.

Киевгорвторресурсы принимает вторсырье по следующим адресам:

  • улица Школьная, 59
  • улица Евгения Маланюка, 112
  • улица Михаила Грушевского, 6
  • улица Гагарина, 12
  • улица Грушевского, 1А
  • Чудновского 7A
  • улица Ованеса Туманяна, 1-
  • улица Александра Сабурова, 3А
  • улица Елены Телиги, 25Б
  • Оболонский проспект, 28Г
  • улица Митрополита Андрея Шептицкого, 24

Фото: Мила Иванцова, Unsplash\Clémence Taillez

Опубликовано: 03 октября 2023
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