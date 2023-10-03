В Киеве работает прием каштанов: где и сколько стоит

В Киеве пункты приема вторсырья начали принимать каштаны.

Затем их продают фармацевтическим компаниям, а те используют их в качестве сырья при изготовлении различных препаратов. Килограмм каштанов в Киеве можно продать за 4 гривны.

Киевгорвторресурсы принимает вторсырье по следующим адресам:

улица Школьная, 59

улица Евгения Маланюка, 112

улица Михаила Грушевского, 6

улица Гагарина, 12

улица Грушевского, 1А

Чудновского 7A

улица Ованеса Туманяна, 1-

улица Александра Сабурова, 3А

улица Елены Телиги, 25Б

Оболонский проспект, 28Г

улица Митрополита Андрея Шептицкого, 24

Фото: Мила Иванцова, Unsplash\Clémence Taillez