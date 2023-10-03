В Киеве работает прием каштанов: где и сколько стоит

В Киеве пункты приема вторсырья начали принимать каштаны.
Затем их продают фармацевтическим компаниям, а те используют их в качестве сырья при изготовлении различных препаратов. Килограмм каштанов в Киеве можно продать за 4 гривны.
Киевгорвторресурсы принимает вторсырье по следующим адресам:
- улица Школьная, 59
- улица Евгения Маланюка, 112
- улица Михаила Грушевского, 6
- улица Гагарина, 12
- улица Грушевского, 1А
- Чудновского 7A
- улица Ованеса Туманяна, 1-
- улица Александра Сабурова, 3А
- улица Елены Телиги, 25Б
- Оболонский проспект, 28Г
- улица Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Фото: Мила Иванцова, Unsplash\Clémence Taillez