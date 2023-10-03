На автостанции «Подол» открывается заведение 128 Podil Food Market

На автостанции «Подол» на ул. Нижний Вал, 15-А начинает свою работу новый 128 Podil Food Market. Это новое заведение сети 128 Cafe, сообщает The Village.

Официальное открытие заведения запланировано на 7-8 октября, в тестовом режиме 128 Podil Food Market работает с конца сентября.

Сеть 128 Cafe запустили в марте 2021 года, в настоящее время в составе сети четыре заведения.

Основатель Александр Прохоренко рассказывает, что позиционирует новое заведение как часть сообщества Подола: в теплое время года на площади перед входом в 128 Podil Food Market планируют организовывать фестивали стритфуда с едой из фудтраков, а также события разных форматов.

С составлением меню заведения помогала нутрициологиня Оксана Назарчук. «Она помогает нам сделать большинство позиций полезными, чтобы они не отнимали здоровье, а добавляли его», — комментирует Александр Прохоренко.

Все основные продукты команда готовит своими руками, не привлекая сторонних производителей: от хлеба до десертов, печенья, пирогов, тортов и комбучи.

В настоящее время запущено около 40% расширяющегося меню. «Большая кухня позволяет делать большое меню на целый день. К тому же каждый месяц мы будем проводить шефские ужины», — рассказывает Александр.

Заведение работает в бывшем помещении автостанции «Подол». В пространстве 74 посадочных места, еще 180 мест за коммунальными столами на сезонной летней площадке.

Внутри площадь разделили на несколько зон, их разделяет контактная барная стойка посредине. «Это первый полноценный контактный бар в нашей сети, разливаем здесь и коктейли, и вино, и кофе», — комментирует основатель.

Украшение большого зала — картина, изображающая Подол, нарисованная сестрами Фельдман вручную.

Цены: авокадо тост со скремблом — 250 грн, овсянка цельнозерновая с нектарином — 150 грн, салат из эдамаме и цветной капустой — 230 грн, пряный суп с ребром и лапшой — 350 грн, шницель из кролика — 29 , пиво Underwood Milky Mango — 140 грн, вино сухое белое Перфект Дей, Pittnauar 125 мл — 250 грн

Адрес: улица Нижний Вал, 15-А

График работы: 08:30–22:00 (будние), 09:00–22:00 (выходные)

Фото: The Village. Україна