Наблюдать за восстановлением Киевщины теперь можно на интерактивной карте от United24 и ЛУН

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Наталия Габрух
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Глобальная инициатива United24 и компания ЛУН запустили онлайн-проект , позволяющий наблюдать за восстановлением разрушенного жилья на Киевщине в 3D-формате.

В настоящее время United24 занимаются восстановлением 18 поврежденных домов, пострадавших от российской агрессии. Прочесть истории жителей и следить за процессом восстановления можно на интерактивной карте. Также на сайте можно сделать донат.

Фотокорреспонденты регулярно ездят снимать дома. Каждый из них фотографирует и снимает объект с одинаковых ракурсов, чтобы лучше понимать динамику. Благодаря снимкам, сделанным из дронов, создают 3D-модели домов в их актуальном состоянии.

На восстановление 18 зданий платформа должна собрать 719 миллионов. Продолжается сбор на 5 домов. Пока до полной суммы не хватает 28 369 770 гривен.

Благодаря донорам платформы со всего мира уже перечислено 638 935 400 гривен. Еще более 50 миллионов собрано на счету Министерства инфраструктуры.

Фото: United24

Опубликовано: 03 октября 2023
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