На Киевщине построили одно из самых больших укрытий двойного назначения: фото

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Ирина Маймур
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В Юровском лицее Гатненской общины открыли одно из самых больших укрытий двойного назначения. Там могут одновременно находиться 700 человек.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Укрытие занимает площадь 725 м² и имеет 2 отдельных входа с разных сторон. Один из них обустроили для лиц с особыми образовательными потребностями.

В хранилище есть 4 зала с необходимой мебелью и интерактивными комплексами, 3 комнаты для сотрудников и большой коридор с местами для сидения.

Укрытие оборудовали современной противопожарной системой, WIFI, пожарным щитом, огнетушителями, системой вентиляции, водоснабжения и канализации. Хранилище имеет 6 санузлов и 6 душевых кабин. Его снабдили запасами питьевой воды, продуктов, медицинскими аптечками, одеялами, спальными мешками, раскладушками и карематами.

К тому же для нужд лицея и укрытия приобрели мощный генератор (75 кВт).

Фото: КОВА

Опубликовано: 03 октября 2023
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