Зачем ввели новый способ оплаты проезда в транспорте: объясняют в Киевсовете

С 4 октября в Киеве был введен новый алгоритм оплаты проезда в общественном транспорте. Изменили в первую очередь оплату банковскими картами ApplePay и GooglePay. Это сделали для того, чтобы город мог сэкономить на банковских комиссиях за каждую оплату проезда.

Об этом на YouTube-стриме Украинской правды рассказала депутатка Киевского городского совета Ксения Семенова.

По ее словам, недовольство киевлян нововведениями связано с тем, что «получилась недокоммуникация».

Нововведение заключается в том, что теперь оплата за проезд будет списываться за две поездки в течение дня. Если оплатить проезд банковской картой только один раз, тогда оплата спишется в конце дня после 21:00.

Семенова объяснила, что каждый раз, когда происходит оплата проезда, с пассажира снимается 8 грн. Кроме того, есть еще процент за обслуживание банковской операции и этот процент платит город. Поэтому в КГГА придумали систему, за которую можно платить один раз за два проезда.

«Фактически это техническое изменение, которое на пользователе сильно не отображается. Единственное, чтобы люди не переживали, деньги у них не сразу снимаются, а могут сняться в конце дня», — комментирует депутат.

Если оплата производилась в троллейбусе, факт оплаты будет отображаться на самом валидаторе. При проверке контролера он будет смотреть информацию о снятых средствах на валидаторе, а не в телефоне.