На Контрактовой площади появился кольцевой перекресток

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Ирина Маймур
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На Контрактовой площади обустроили кольцевой перекресток с клумбой. Оно появилось на пересечении улиц Межигорской и Сковороды.

Фотографию обнародовал Александр Биленко.

В концепции пешеходной Контрактовой этот перекресток не предполагался, прокомментировал изданию «Хмарочос» соавтор проекта Киевская гостиная, архитектор Антон Олейник. Он склоняется к мнению, что кольцо расположили на время.

Напомним, что проект пешеходной Контрактовой площади «Новая Контрактовая» создали в 2017 году, однако до сих пор не воплотили в жизнь. Начать работы должны были в 2022 году.

Фото: Александр Биленко

Опубликовано: 04 октября 2023
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