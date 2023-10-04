На Контрактовой площади появился кольцевой перекресток

На Контрактовой площади обустроили кольцевой перекресток с клумбой. Оно появилось на пересечении улиц Межигорской и Сковороды.

Фотографию обнародовал Александр Биленко.

В концепции пешеходной Контрактовой этот перекресток не предполагался, прокомментировал изданию «Хмарочос» соавтор проекта Киевская гостиная, архитектор Антон Олейник. Он склоняется к мнению, что кольцо расположили на время.

Напомним, что проект пешеходной Контрактовой площади «Новая Контрактовая» создали в 2017 году, однако до сих пор не воплотили в жизнь. Начать работы должны были в 2022 году.

Фото: Александр Биленко