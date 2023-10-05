В КГГА объяснили, почему деньги за проезд в транспорте будут списывать сразу за две поездки

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Валерия Гуржий
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С 4 октября в Киеве был введен новый алгоритм оплаты проезда в общественном транспорте для того, чтобы город мог экономить на оплате транзакций.

Об этом сообщили в КГГА.

Как будут списывать деньги после каждой поездки:

1 поездка – система не снимает средства.

2 поездка – система снимает деньги за первую и вторую.

3 поездка – система не снимает средства.

4– система снимает деньги за третью и четвертую.

Если пассажир не совершит четную поездку до вечера, списание за нечетную состоится после 21:07.

Если вторая поездка происходит после 22:00, система в течение следующего дня будет ждать еще одной поездки, чтобы списать средства за две сразу. И если не дождется – спишет деньги снова после 21:00.

Все правила и возможности оплаты проезда остаются, как и были. Единственное изменение – время, когда вы увидите снятие средств с карты. Для экономии система будет ждать, пока пассажир совершит вторую поездку, чтобы списать плату сразу за две. Или спишет средства вечером. Ведь с каждой транзакции при уплате банковской картой берется фиксированная комиссия. Если же средства снимаются за две поездки сразу (после второй), это оптимизирует оплаты за эти транзакции», – пояснили в КГГА.

Специалисты отмечают, что изменения в списании платежей никак не повлияют на проверку оплаты проезда, и разъясняют, как засвидетельствовать контролеру, что проезд оплачен.

В частности, если оплачиваете проезд пластиковой банковской картой, называйте 4 последние цифры номера карты. Если вы оплачиваете проезд через Apple или Google Pay, называйте 4 последние цифры виртуального счета в Wallet. Или можно преподнести банковскую карту или смартфон, с которого оплатили проезд к валидатору. Если вы оплачиваете проезд QR-билетом или пластиковой транспортной картой, контроллер просканирует их своим считывающим устройством.

Подтверждением оплаты проезда является только нахождение номера карты в базе валидаций. Это проверяется повторным приложением банковской карты или устройства NFC к валидатору, либо через поиск контроллером номера карты в базе. При этом наличие сообщения об оплате в банковском приложении не обязательно.

Ранее мы писали, что в Киеве вводят новый алгоритм оплаты картой в транспорте.

Фото: Киевпастранс

Опубликовано: 05 октября 2023
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