В домах Львова установили 38 подъемников для людей с инвалидностью

За несколько лет в жилых домах Львова установили 38 подъемников для лиц с инвалидностью. Из них 5 обустроили в этом году.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

Подъемники установили в рамках программы обеспечения доступности жилых помещений лиц с инвалидностью в колёсных креслах или с нарушением зрения. Ее приняли в 2018 году.

«Каждый год в программу вносятся изменения и добавляется новый перечень лиц с инвалидностью, в домах которых необходимо обустроить пандус или подъемник. До этого мониторинговые группы, которые образованы в каждом районе, обследуют дом, общаются с жильцом — лицом с инвалидностью, и определяют, что из элементов доступности технически возможно обустроить», — рассказали в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС.

В прошлом году, в связи с военным положением, работу программы приостановили. А уже в начале 2023 выделили 2 млн гривен на установку 5 подъемников — на улицах Сосюры, Пасечная, К. Левицкого, Кафедральная и Мазепы. По состоянию на сегодняшний день 3 уже установили полностью. Еще на двоих продолжаются заключительные работы по монтажу. Также на последней сессии городского совета выделили еще 3 млн гривен на установку 7 подъемников.

По состоянию на 2023 год в жилых домах Львова необходимо установить 44 подъемника. Однако, учитывая полномасштабную войну, их количество может расти.

Фото: ЛГС