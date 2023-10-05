Застройку озера Вырлица признали незаконной

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Ирина Маймур
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Суд признал застройку озера Вырлица вместе с берегом площадью 20 га незаконной и вернул его общине Киева.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Евгения Кулеба.

В рамках судебного спора прокуроры потребовали признать незаконным и отменить решение Киевсовета № 608/3184 от 7 июля 2005 г. о передаче участка площадью 19,72 га в аренду ООО «Мрия-Инвест».

К тому же, по словам Кулебы, прокуроры требовали признать недействительным договор аренды этой земли, заключенный городским советом и ООО «Мрия-Инвест» 9 ноября 2005 года, и отменить государственную регистрацию права аренды на этот участок, осуществленную 6 мая 2020 года частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Юлией Пирог.

Кроме этого, прокуроры потребовали от застройщика освободить землю, приведя ее в подходящее для использования состояние.

Напомним, что озеро Вырлица является природным буфером между мусоросжигательным заводом «Энергия» и Бортницкой станцией аэрации и жилмассивом. К тому же это уникальная экосистема, где гнездится самая большая на Левом берегу колония чайки озерной и еще более 50 видов птиц, охраняемых международными соглашениями. Активисты хотят создать рекреационную зону на озере.

Ранее мы писали, что в Киевсовете 1 июня поддержали проект создания ландшафтного заказника «Озеро Вырлица». Однако затем отложили принятие решения.

Фото: Евгения Кулеба

Опубликовано: 05 октября 2023
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