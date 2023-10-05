В Киеве только 27% квартир можно арендовать с животными — исследование

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Ирина Маймур
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В Киеве по состоянию на конец сентября можно арендовать с животными только 27% квартир.

Об этом свидетельствует исследование маркетплейса DIM.RIA и организации защиты и спасения животных UAnimals.

Среди столичных районов больше всего предложений квартир для аренды с животными в Печерском и Шевченковском районах, меньше всего — в Деснянском. В Киеве, как и по всей Украине, преобладают предложения двухкомнатных и трехкомнатных квартир.

На Львовщине можно арендовать с животными 15% квартир, а в Одесской области — 12%. Самый высокий процент фиксируют на Черниговщине — 29%.

Всего только 22% арендодателей по всей Украине готовы сдавать жилье людям с животными. Это 15782 квартир.

Если рассматривать аренду домов, где разрешают проживать с домашними животными, то 40% таких предложений на Киевщине, 36,5% — в Киеве, 32,2% — на Днепропетровщине и 36% — в Винницкой области.

Фото: UAnimals; Madalyn Cox/Unsplash

Опубликовано: 05 октября 2023
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