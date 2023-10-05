Во Львове оштрафовали жителей, которые заменили окна и застекли балконы на домах-памятниках

Во Львове на нескольких жителей открыли административные дела из-за изменения вида памятников местного значения.

Об этом пишет Tvoemisto.tv.

Следовательно, львовяне получили штрафы в размере 1700 грн каждый за замену деревянных окон на пластиковые, пристройку к фасаду или накрытие и остекление открытого балкона. Речь идет о зданиях на улицах: Стрыйская, 36А, Парковая, 3 и Леси Украинки, 11. По последнему адресу обнаружили три нарушения. Если после штрафа собственник или арендатор не вернет объект к аутентичному виду, на них подадут в суд.

Для ремонта фасада необходимо получить согласование управления охраны исторической среды и управления архитектуры и урбанистики. За тем как в городе выполняют нормы законодательства об охране культурного наследия, во Львове наблюдает административная комиссия. Она имеет право налагать штрафы от 1700 до 170 тысяч гривен за нарушения, предусмотренные ст. 92 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В городе также ранее обсуждали вопрос увеличения этого штрафа в 100 раз.

Фото: Unsplash/Alina Fedorchenko