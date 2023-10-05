На Соломенке демонтировали памятник Николаю Островскому

В Соломенском районе Киева демонтировали памятник коммунистическому деятелю и писателю Николаю Островскому.
Об этом сообщил активист Артем Поздняков.
Скульптура стояла перед фасадом Электромеханического техникума железнодорожного транспорта на проспекте Воздухофлотский, 35.
«В Киеве снова сдвинул с мертвой точки процесс демонтажа памятников. Николай Островский наконец ушел. Хотя, согласно закону, должен быть убран еще 7(!) лет назад», — написал Поздняков.
Как видно на фото, памятник демонтировали вместе с постаментом.
Раньше мы писали, что на Дарнице демонтировали бюст Юрия Гагарина.
Фото: Артем Поздняков