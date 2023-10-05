На Соломенке демонтировали памятник Николаю Островскому

В Соломенском районе Киева демонтировали памятник коммунистическому деятелю и писателю Николаю Островскому.

Об этом сообщил активист Артем Поздняков.

Скульптура стояла перед фасадом Электромеханического техникума железнодорожного транспорта на проспекте Воздухофлотский, 35.

«В Киеве снова сдвинул с мертвой точки процесс демонтажа памятников. Николай Островский наконец ушел. Хотя, согласно закону, должен быть убран еще 7(!) лет назад», — написал Поздняков.

Как видно на фото, памятник демонтировали вместе с постаментом.

Раньше мы писали, что на Дарнице демонтировали бюст Юрия Гагарина.

Фото: Артем Поздняков