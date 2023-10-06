В Киеве скоро заработает израильская система оповещения о ракетах: Что она умеет

В ближайшее время в Киеве полноценно заработает израильская система раннего оповещения о ракетной опасности.

Об этом в ответ на запрос БЖ рассказал Евгений Корнийчук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Израиле.

"После преодоления всех технических моментов элементы системы начали тестировать в Киеве. Наши специалисты в сотрудничестве с израильской стороной проделали невероятно кропотливую работу, и, надеемся, система начнет полноценно работать в Киеве уже в ближайшее время”, – сказал он.

По словам Посла, эта система сможет "четко прогнозировать, куда нацелена та или иная угроза с воздуха".

“Речь идет исключительно о программном продукте. Это система, которая сможет четко прогнозировать, куда нацелена та или иная угроза с воздуха. Никакого отношения к противовоздушной обороне нет и не может иметь технически”, – отметил Корнийчук.

На вопрос, планируют ли установить подобную систему в других городах Украины, Посол ответил:

“Давайте не будем забегать вперед. Речь идет о Киеве как о пилотном проекте. Если все получится и мы сможем привлечь необходимые средства – систему можно будет масштабировать и устанавливать в других городах Украины”.

В мае Корнийчук уже сообщал, что в Киеве заработала израильская система раннего предупреждения о ракетном ударе. Впрочем, тестирование все еще продолжалось.