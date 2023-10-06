Во Львове обустроили уличную галерею с работами современных украинских скульпторов

Во Львове на улице Шевченко расположили работы современных украинских скульпторов: три специально созданы для улицы, еще две – адаптированы к ней.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Куратор проекта говорит, что идея сделать с улицы галерейное пространство возникла во время прогулки. А подготовка проекта продолжалась больше года.

"Эта улица прекрасна своим шумом, как визуальным, так и звуковым, своей историей, местоположением, поэтому ей действительно не хватало почерка художников. Мы сделали все возможное, чтобы сюда встраивалось современное искусство, и не за государственные средства, а за меценатов - застройщиков и бизнеса, функционирующего на этой улице», – рассказал куратор проекта Павел Гудимов.

Экспозиция уличной галереи Шевченко будет постоянно меняться: новые работы будут появляться в новых местах. Эти 5 скульптур будут предварительно стоять около года.

Фото: Львовский городской совет, Павел Гудимов