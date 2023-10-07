Киев получил 23 автобуса от Братиславы: когда они начнут курсировать

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Наталия Габрух
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Киев получил благотворительную помощь от мэрии Братиславы — 23 пассажирских автобуса. Это стало возможным благодаря предварительным договоренностям мэров украинской и словацкой столиц. Об этом сообщают в КГГА.

Автобусы будут курсировать по маршрутам, где не хватает подвижного состава. Часть транспортных средств будет служить обеспечению оперативного резерва.

Автобусы выйдут на маршруты по завершении процедур регистрации и проведения подготовительных технических работ.

Получателем благотворительной помощи от Братиславы стало коммунальное предприятие «Киевпасстранс».

Ранее мы писали , что на Оболони троллейбусы №24 и №36 возобновят движение по постоянным маршрутам.

Фото: Unsplash

Опубликовано: 07 октября 2023
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