Киевсовет предоставил охранный статус четырем ботаническим памятникам природы

307
Наталия Габрух
share share

На территории Киева появятся новые ботанические памятки природы местного значения.

Об этом сообщают экологи в соцсетях.

Новыми природными объектами стали:

  • «Солнечная» – это часть Белодибровного лесничества, площадью ориентировочно 0,1 га. Его флора насчитывает более 40 видов высших растений.
  • «Броварская пуща», расположенный на территории Броварского лесничества и имеет общую площадь 0,8 га. Там зафиксировано более 60 видов высших растений.
  • «Гроненка» на территории Святошинского лесничества, площадью ориентировочно 0,5 га. Наивысшую ценность указанной территории составляет популяция растения с лекарственными свойствами – гроненки многораздельной, которая занесена в Красную книгу Украины.
  • «Кукушкин яр» на территории Святошинского лесничества, площадью 0,5 га. Высочайшую ценность указанной местности составляют огромные популяции лилии лесной и кукушкины слезы сердцелистные.

Новые памятники природы появились благодаря работе Киевского экологического центра (КЭКЦ), начальника Департамента защиты окружающей среды КГГА Александра Возного и депутатки Киевсовета Олеси Пинзенык.

Ранее мы писали , что в Киевской области появится 13 новых заповедников.

Фото: КЭКЦ

Опубликовано: 07 октября 2023
share share
На Золотых воротах открылся новый «Биляш, пончик, шаурма» На Золотых воротах открылся новый «Биляш, пончик, шаурма» Когда будет расчищено озеро Синее: комментарий главного эколога столицы Когда будет расчищено озеро Синее: комментарий главного эколога столицы В Буче построили новую модульную котельную на месте разрушенной россиянами В Буче построили новую модульную котельную на месте разрушенной россиянами В этом году на Франкфуртской ярмарке Украина представит более 500 книг от 43 издательств В этом году на Франкфуртской ярмарке Украина представит более 500 книг от 43 издательств Киев получил 23 автобуса от Братиславы: когда они начнут курсировать Киев получил 23 автобуса от Братиславы: когда они начнут курсировать На Подоле открывается пространство, посвященное украинской традиционной музыке На Подоле открывается пространство, посвященное украинской традиционной музыке Во Львове обустроили уличную галерею с работами современных украинских скульпторов Во Львове обустроили уличную галерею с работами современных украинских скульпторов В одном из департаментов КГГА проходят обыски по делу о хищении денег на строительстве Дегтяровского путепровода В одном из департаментов КГГА проходят обыски по делу о хищении денег на строительстве Дегтяровского путепровода
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.