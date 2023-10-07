Киевсовет предоставил охранный статус четырем ботаническим памятникам природы

На Золотых воротах открылся новый «Биляш, пончик, шаурма»

Когда будет расчищено озеро Синее: комментарий главного эколога столицы

В Буче построили новую модульную котельную на месте разрушенной россиянами

В этом году на Франкфуртской ярмарке Украина представит более 500 книг от 43 издательств

Киев получил 23 автобуса от Братиславы: когда они начнут курсировать

На Подоле открывается пространство, посвященное украинской традиционной музыке

Во Львове обустроили уличную галерею с работами современных украинских скульпторов

В одном из департаментов КГГА проходят обыски по делу о хищении денег на строительстве Дегтяровского путепровода