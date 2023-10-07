Киевсовет предоставил охранный статус четырем ботаническим памятникам природы

На территории Киева появятся новые ботанические памятки природы местного значения.
Об этом сообщают экологи в соцсетях.
Новыми природными объектами стали:
- «Солнечная» – это часть Белодибровного лесничества, площадью ориентировочно 0,1 га. Его флора насчитывает более 40 видов высших растений.
- «Броварская пуща», расположенный на территории Броварского лесничества и имеет общую площадь 0,8 га. Там зафиксировано более 60 видов высших растений.
- «Гроненка» на территории Святошинского лесничества, площадью ориентировочно 0,5 га. Наивысшую ценность указанной территории составляет популяция растения с лекарственными свойствами – гроненки многораздельной, которая занесена в Красную книгу Украины.
- «Кукушкин яр» на территории Святошинского лесничества, площадью 0,5 га. Высочайшую ценность указанной местности составляют огромные популяции лилии лесной и кукушкины слезы сердцелистные.
Новые памятники природы появились благодаря работе Киевского экологического центра (КЭКЦ), начальника Департамента защиты окружающей среды КГГА Александра Возного и депутатки Киевсовета Олеси Пинзенык.
Ранее мы писали , что в Киевской области появится 13 новых заповедников.
Фото: КЭКЦ