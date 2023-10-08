Названы улицы Киева, где демонтировали больше всего незаконных рекламных конструкций

За сентябрь больше всего незаконных конструкций демонтировали на улице Семиренко в Святошинском районе — 58.

Об этом сообщает Управление по вопросам рекламы КГГА.

В первую пятерку улиц по количеству убранных незаконных конструкций вошли:

в Голосеевском районе: улица Юлии Здановской (Ломоносова) – 51, улица Степана Рудницкого (Уильямса Академика) – 50.

в Дарницком районе: улица Княжий Затон — 43, улица Анны Ахматовой — 35.

За сентябрь Киев стал чище почти на 2500 незаконных конструкций. А за текущий год КП «Киевреклама» и владельцы заведений по их требованию убрали с улиц города более 20 000 вывесок и рекламных средств.

«В городе действует дизайн-код размещения конструкций. Вывеска или рекламное средство должны иметь документы на размещение и соответствовать правилам. Мы стараемся сделать процесс получения заявки на конструкцию максимально удобным», — комментируют в Управлении по вопросам рекламы.

Подать заявку на оформление вывески можно онлайн по ссылке https://eadv.kyivcity.gov.ua/

Кроме того, можно воспользоваться чат-ботом у телеграмм https://t.me/kyivreklama_bot , а также онлайн-консультацией от специалистов у телеграмм https://t.me/kyivreklama

Ранее мы писали , что за две недели в Киеве убрали полторы тысячи незаконных рекламных вывесок.

Фото: Управление по вопросам рекламы КГГА .