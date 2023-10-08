Дно Каховского водохранилища зарастает ивами и тополями: какая причина

Дно Каховского водохранилища активно зарастает растительностью, хотя прошло всего 3 месяца со дня теракта на Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Украинская правда. Жизнь. Также это хорошо видно на спутниковых снимках и в первых аналитических исследованиях ученых.

Почти все растения — это молодые деревья, тополя и ивы. Именно эти виды деревьев веками росли вдоль Днепра и приспособлены к жизни в здешних условиях.

В начале июня, ивы и тополя массово рассеивают свои семена. Миллиарды семян летят с потоками ветра во все стороны и, попав на поверхность водохранилища, которое стремительно теряло воду, равномерно распределились по увлажненному субстрату. Достаточно трех месяцев, чтобы в некоторых местах молодые деревья уже достигли высоты человеческого роста.

Дно бывшего водохранилища быстрыми темпами превращается в огромный молодой лес и больше не угрожает стать пустыней, как об этом ошибочно говорили чиновники Минсреды .

Площадь территории, которая сейчас зарастает лесом, фактически равна всей площади лесов Херсонской и Запорожской областей.

Ранее мы писали , что дно бывшего Каховского водохранилища засеяли клевером и люцерной.