Заработало новое «Atlas Пространство»: это перезапуск Barbara Bar на Сечевых Стрельцов

На Сечевых Стрельцов, в рамках концертной площадки Atlas, начало работу новое заведение «Atlas Пространство». Обновленное заведение запускают с владельцами бистро Noodes, сообщает The Village. Украина.

Это перезапуск Barbara Bar, который объединяет три формата: винный бар 37/41, коктейльный бар Barbara Bar и кафе с азиатскими блюдами Little Asia.

Открытие прошло 7 октября. В первую неделю заведение будет работать в тестовом режиме с 16:00 до 22:00.

Команда сообщает, что в дальнейшем количество заведений будет увеличиваться, а летом посетителей будет ждать терраса на крыше.

Цены: бургер с говядиной – 300 грн, борщ – 220 грн, салат Цезарь с митболами – 285 грн, кокосовый хумус – 148 грн, паста с митболами в томатном соусе – 320 грн, паштет с апельсином и фисташкой – 163 грн.

Адрес: улица Сечевых Стрельцов, 37/41

Режим работы: ежедневно с 16:00 до 22:00