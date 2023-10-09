В знак солидарности с израильским народом на улицах Киева появились флаги Израиля

Вчера в 20:00 более 350 цифровых носителей рекламы в Киеве транслировали флаг государства Израиль. С соответствующей просьбой городские власти обратились к владельцам цифровых рекламных конструкций. Это сделали в знак поддержки еврейского народа, подвергшегося агрессии от радикальной группировки ХАМАС. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

«В знак солидарности украинцев с израильским народом, который подвергся агрессии и сражается сегодня за свою страну», — написал Виталий Кличко в соцсетях.

Знамя Израиля появилось также на коммунальных электронных информационных табло на больших перекрестках города.

Ранее мы писали , что в Киеве подсветили Родину-мать и Центральный вокзал ко Дню Государственного флага Украины.